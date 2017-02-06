視察三環三線進度 朱立倫：加速完成
新北市長朱立倫6日趕往三環三線工區視察與慰問，朱立倫表示，今天特別來看這5條線，進度如火如荼進行中，其中環狀線第一階段進度已達79%，希望明年能如時如質完工，感謝過年期間，非常多基層的勞工與外籍勞工進行工程。
朱立倫說，另外淡海輕軌延伸線，目前進度已超過50%、萬大中和樹林線第一階段進度是39%，安坑捷運接近15%，三鶯捷運目前的進度6.6%，還會加快速度。
新北市捷運局指出，環狀線第一階段現正進行車站裝修、隔音牆安裝、鋪軌、沿線道路復舊與列車組裝測試等作業，工程預計明年底完工。
淡海輕軌第一期工程進度已將近5成，目前持續進行高架橋體吊裝、鋪軌與輕軌列車製造與測試等作業，預計明年底完工；萬大樹林線第一期進度已近4成，目前新北市端各車站主體工程全面展開中，預計2020年底完工。
而安坑輕軌與三鶯線目前正進行主體工程細部設計，工區同步進行地質改良與地質鑽探作業，進度分別為14%與6.6%，預計2021年底及2023年底完工。
(中時)
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