澳7％神父涉性侵 60年來逾4千童受害

澳洲皇家委員會6日公布的新資料顯示，自1950年開始，在連續1甲子的時間裡，有7％澳洲天主教神父涉嫌性侵兒童。而女童受害的平均年齡為10歲半，男孩則約11歲半。 據英國《衛報》（The Guardian）周一報導，澳洲皇家委員會歷經4年的聽證調查，而全案已進入尾聲時證實，受害人數多達4,444人。

在部分教區，多達15%的神父據稱從1950年開始，便伸出淫掌，一路持續到2015年。而其中以澳洲南部皮里港（Port Pirie）、新南威爾斯的利斯摩（Lismore）和臥龍崗（Wollongong），以及維多利亞（Victoria）的賽爾（Sale）與桑德赫斯特（Sandhurst）教區最普遍。

不過，目前最嚴重的，還是聖約翰神兄弟（St John of God Brothers）修道會，性侵兒童的修士高達驚人的40%。

澳洲「真相、司法與療癒委員會」（Truth, Justice and Healing council）執行長蘇利文（Francis Sullivan）說：「身為天主教徒，我們感到羞愧。」

(中時電子報)