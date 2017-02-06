北市衛局抽驗元宵湯圓 均合格

我要評比

元宵節將至，北市衛生局抽驗市面上販售的元宵、湯圓，抽驗結果均合格。

衛生局抽驗超市、大賣場、湯圓飲食店、甜品店、傳統市場販售的湯圓、元宵，共抽驗30件產品，包括24件湯圓（芝麻湯圓、花生湯圓、小湯圓、鮮肉湯圓）及6件餡料（芝麻、豆沙、鮮肉餡），防腐劑及著色劑部分均符合規定，同時針對14件包裝產品進行標示查核，同樣符合規定。

食品藥物管理處長王明理提醒，民眾在選購元宵、湯圓時，須注意現場手工製作湯圓的人員手部是否清潔衛生，例如不能留指甲與擦指甲油、不戴配飾、不得有傷口；製作場所保持乾淨，包括天花板、牆壁、地面、工作檯面等；配料的鮮度、保存方式，像是包裝產品上應標示有效日期。1060206

(中央社)