傳入黨有殺警主嫌 國民黨：剔除

我要評比

外傳中國國民黨新入黨名單出現犯下夜店殺警案的主嫌，國民黨文化傳播委員會副主委胡文琦今天表示，台北市黨部積極處理，會根據相關廉能條款剔除不適合人選，嚴格把關。

國民黨主席選舉競爭激烈，媒體報導，台北市有一波疑似大量入黨的名單中，竟有曾涉嫌犯下台北市信義區夜店殺警案的「中山聯盟」份子萬少丞，介紹人是台北市地方民代的幹部，經查證已將萬少丞剔除在外。

胡文琦上午在國民黨記者會表示，黨員都要高道德標準要求，台北市黨部積極處理，會根據相關廉能條款剔除不適合人選，嚴格把關。

是否由同一民代介紹入黨？胡文琦說，目前正在查證，因這次介紹入黨，人數頗多，且涉及影響國民黨形象，台北市黨部正在查由誰介紹。1060206

(中央社)