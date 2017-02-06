陸華為手機銷量去年全球第三
據報導，中國大陸著名手機品牌華為去年的手機銷量名列全球第三。
南方都市報今天報導，國際知名市場調研機構IDC近日公布，2016年全球智慧手機總銷量為14.7億部，排名前5名的手機廠商分別是三星、蘋果、華為、OPPO和vivo。
這5家的手機市占率依次為21.2%、14.6%、9.5%、6.8%、5.3%。
華為、OPPO、vivo都是大陸手機品牌。
據統計，總部在深圳的華為於2016年的總出貨量為1.393億部，較前年成長30.2%。
相對之下，OPPO和vivo的市場表現更佳，其中OPPO出貨量為9940萬部，增幅達到132.9%；vivo出貨量7730萬部，增幅103.2%。
報導表示，OPPO和vivo正在不斷追趕華為；從大陸市場看，得益於三四線市場的線下管道優勢，OPPO和vivo給華為帶來了很大的壓力。1060206
(中央社)
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