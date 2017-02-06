童仲彥妻李秀環向老父承諾 不再當傻瓜、沙包

童仲彥妻李秀環之前在臉書貼出與父親的合照，希望最愛的父親開刀順利。(Lee Cindy臉書)

民進黨台北市議員童仲彥之前傳出家暴妻子李秀環，曾將她打到斷3根肋骨、氣胸、肺塌陷。又在記者會上向新歡告白，告白金句被網友封超越成龍，連續攻佔版面。李秀環之前在臉書痛斥童仲彥是家暴慣犯，最近她在臉書對老父承諾「不再當傻瓜、沙包了，會好好照顧我自己。」

台北市議員童仲彥的妻子李秀環向周刊爆料，6年來遭家暴近5、60次，童與辦公室主任邱惠美關係匪淺。童仲彥召開記者會說明，坦承喜歡邱女，並爆出告白金句「只要是男人看到邱主任，不喜歡她的話就不是男人。」遭到許多網友痛罵，童仲彥發出退黨聲明，又在留言區署名稱讚自己留言「了不起。負責」

只是這齣歹戲並未就此結束，童仲彥新歡傳出另有上海男友，童還把邱女和一名上海男子親密擁吻照，貼在共同友人的line群組，邱女氣得公開宣告「分手」，童仲彥則在群組崩潰喊：自己是「世界最傻的男人」，還把事業都賠進去！

據《蘋果日報》報導，雖然童仲彥可能已有悔悟，但童仲彥妻子李秀環仍在臉書承諾父親不會再傻傻當沙包，李秀環疑似在臉書回覆父親留言。「 爸比：生日快樂！這些年讓您跟媽咪還有家人擔心了，現在您們終於可以鬆一口氣，您們最疼的女兒不再活在拳打腳踢、怎麼做都錯、綁一個不定時炸彈在身上的日子，我不再當傻瓜、沙包了，我會好好照顧我自己，當一個不再讓您們擔心的乖女兒，也祝爸比、媽咪身體健康！」

疑似李秀環父親又回覆提醒她「全世界的朋友．親們．都為你加油打氣．家人更加為你打氣加油喔~」、「要活出尊嚴．為那些不識的朋友．打抱不平給你打氣加油．只得了`甘恩所有關心．打氣的朋友．親們．再次甘恩」

李秀環與父親感情很好，之前也曾在臉書貼出父女合照，幫開刀的父親打氣並希望能幫父親痛，當時她寫道「我最愛的爸比今天要面對最大的挑戰「肺部切除手術」，希望一切平安、順利，多希望能幫爸比痛，不捨！」許多朋友也在其下祝福她的父親。

(中時電子報)