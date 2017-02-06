金門縣工業服務業普查處 掛牌成立
「金門縣工業及服務業普查處」今天掛牌成立，金門縣政府秘書長林德恭表示，金門與全國一致辦理普查，做為政府施政依據；而金門縣以觀光立縣，了解服務業動態，更是重要。
行政院主計總處今天在金門縣政府成立「金門縣工業及服務業普查處」，由縣府秘書長林德恭、主計處長吳財龍、建設處副處長王垣坤等人揭牌。
林德恭表示，這項全國普查是5年一次，金門與全國一致，重點在了解相關產業的基本動態，成為有助長官施政的重要參據。他說，金門是以觀光立縣，縣長陳福海的施政理念就在服務業，了解服務業的動態，很有必要。
林德恭表示，希望所有施政能與現況結合，提供務實的政策和方向，這也是陳福海一直以來重視的。後續將在5鄉鎮成立「工業及服務業普查所」，由各鄉（鎮）長擔任主任，全面推動辦理普查工作。
這項普查以民國105年12月31日為普查標準日，凡屬靜態資料都是以這個標準日情況為準；以105年1月1日到12月31日為普查標準期，凡屬動態資料則以這個標準期情況為準；今年4月15日到6月30日展開實地普查工作。
工業及服務業普查是根據統計法規定，每隔5年辦理1次的基本國勢調查，自民國43年開辦以來，一路伴隨各階段經濟成長。縣府表示，這次普查是第13次舉行，內容除包括建構母體資料所需，以及銜接普查重要時間序列的基本項目外，更應國內產經政策推動及全球化經貿區域整合等現階段發展趨勢，強化蒐集數位化運用程度及創新活動等資料，完整掌握企業軟實力資訊。1060206
(中央社)
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