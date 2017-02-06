防父母殺子女 立委促從教育著手

民進黨立委李麗芬今天說，北投發生父殺子女慘劇令人痛心，應加強兒童生命權宣導，因為父母沒有權利決定孩子生死。國民黨立委王育敏說，應教育小孩觀察提出預警。

這起3死1傷命案現場位於北投區中央北路4段一處4層樓連棟公寓，警消獲報趕抵現場，父親及1兒1女等3人已明顯死亡，大女兒則頸部刀傷嚴重、無法言語，緊急送榮總急救。

長期關注於兒童福利的李麗芬受訪時表示，台灣近年來發生父母帶走子女生命的案件，通常是為了要報復或是經濟產生困難。

她認為，應該加強兒童人權、生命權的宣導，兒童有個體生存的權益，如果是因為報復就更不可原諒，帶走兒女表面上好像是為了孩子好，但其實根本就是侵犯孩子的生命權。

李麗芬說，她一向不用「攜子自殺」這個詞，因為父母不是帶孩子自殺，孩子沒有同意自殺，而是被殺害，「孩子不是你的財產」。她說，「做為父母親，也沒有權利決定孩子的生死」。

她說，經濟有狀況的父母親，一定不要忘記要求助，政府有福利措施，也有各種基金會、民間團體可以協助。

李麗芬說，全案有2個小孩人生才剛開始，很多夢想要實現，爸爸就毀掉他們的人生，譴責有這樣想法的父母親。

兒福聯盟出身的王育敏說，發生這起事件的家庭，過去並不是高風險家庭，但因為父親投資失利與離婚，承受不住壓力，而產生這樣的結果，非常遺憾。

她說，政府應建立機制，要讓遇到危機的大人可以求助、有求助管道，在大人投資損失、懊惱之餘，有沒有其他支援？遇到離婚這對個人是非常大的壓力，是不是有適當的諮詢管道？

王育敏說，這3名受害的小孩年紀已經偏大，還是被大人控制下失去生命，應該從學校教育著手，請小孩觀察父母的言行，如果大人說出奇怪的話，能夠適時反映給其他大人知道，小孩對言行有敏感度，就可以適時保護自己。1060206

(中央社)