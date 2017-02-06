食材登錄不全 林務局退輔會供應商挨罰
行政院農委會林務局餐廳「春根美食坊」、國軍退輔會餐廳「品悅香食坊」在食材登錄平台上登錄不全，經勸導後仍未改善，台北市衛生局開罰3萬至10萬元，得按次處罰至改善為止。
衛生局今年1月初稽查21家機關員工餐廳1月3日至13日食材登錄情形，其中林務局、退輔會、北市公務人員訓練處、中央研究院、立法院、內政部警政署保安警察第一總隊、中央機關聯合辦公大樓北棟員工消費合作社等7家餐廳登錄不合格，勸導並通知業者改善。
食品藥物管理處長王明理表示，經勸導後，發現林務局1月16日至24日仍有94樣菜色、退輔會1月13日至27日有72樣菜色登錄不全，將依台北市食品安全自治條例規定處以新台幣3萬元以上、10萬元以下罰鍰，得按次處罰至改善為止。1060206
(中央社)
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