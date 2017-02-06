乳脂肪不足不能稱奶油 7月上路
衛生福利部食品藥物管理署今天公告，未來乳脂肪達80％以上才能叫奶油；以食用油脂製人造奶油且油脂含量達80％以上，應標為人造奶油，今年7月1日施行。
衛福部為強化奶油、鮮奶油、人造奶油及脂肪抹醬等產品品名及標示管理規範，公告「市售奶油、乳脂、人造奶油與脂肪抹醬之品名及標示規定」。
公告規定，奶油及鮮奶油是由乳品衍生的油脂製品，其中乳脂肪須達80％以上才能叫奶油，乳脂肪含量10％以上未達80％者稱鮮奶油/乳脂/食用乳油/鮮乳油。
另以食用油脂製成人造奶油且油脂含量達80％以上產品，品名應標示為「人造奶油」；油脂含量達10％以上未達80％產品，品名應標示「脂肪抹醬」，且產品外包裝標示都不得使用為植物性奶油。
食藥署提醒，市售奶油、鮮奶油、人造奶油及脂肪抹醬等相關製品，如有標示不完整，涉違反食品安全衛生管理法規定，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
另內容物所含乳脂肪或食用油脂未達標準產品，卻命名為「奶油」、「鮮奶油」或「人造奶油」，屬標示不實，涉違反食安法規定，最重可處400萬元罰鍰，並依法限期回收改正。1060206
(中央社)
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