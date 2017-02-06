元宵這樣吃 健康沒負擔

11日就是元宵節，但元宵熱量高，4顆包餡元宵熱量將近1碗飯，營養師建議甜口味元宵可搭配無糖豆漿、熱烏龍茶，解膩又降低熱量攝取。中央社記者梁珮綺攝 106年2月6日

11日就是元宵節，但元宵熱量高，4顆包餡元宵熱量將近1碗飯，營養師建議鹹口味的元宵可當正餐食用，取代飯、麵，佐以青菜、雞蛋，均衡營養。中央社記者梁珮綺攝 106年2月6日

元宵節將近，但應景元宵熱量高，營養師建議鹹口味的元宵可當正餐食用，取代飯、麵，佐以青菜、雞蛋，均衡營養；而甜口味元宵可搭配無糖豆漿、熱烏龍茶，解膩又降低熱量攝取。

1顆包餡元宵熱量約70大卡，4顆元宵若加上花生甜湯或油蔥肉絲湯底，1碗熱量接近400至500大卡，體重80公斤的成人須跑步1.1小時才能消耗掉，加上元宵由糯米製成，不好消化，吃多容易造成腸胃不適，包餡通常為花生、芝麻、絞肉，維生素、礦物質和纖維也不高，台北市衛生局提醒，應酌量攝取。

台北醫學大學附設醫院體重管理中心營養師鄭佾琪建議，鹹口味的元宵可當正餐食用，取代飯、麵，避免攝取過多澱粉，再加入茼蒿、香菇、芹菜末、減量油蔥、雞蛋，均衡營養；甜口味的元宵可搭配無糖豆漿、熱烏龍茶、熱高山茶或無糖木耳枸杞湯等無糖湯底，解油膩並降低熱量攝取。1060206

(中央社)