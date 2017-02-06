陽岱鋼神速移位 日媒讚「異於常人」

陽岱鋼迎接在巨人的第一個春訓，展現優異的守備功夫。(截自日本雅虎體育)

就算改穿巨人「2號」球衣，但陽岱鋼的守備功夫，依舊不馬虎，日媒報導，他在守備練習時頻展現一流身手，讓守備走壘教練大西崇之看了是讚譽有佳，「就像看到新庄剛志(前火腿球星)，很讓人放心。」其中神速的起步，讓人印象深刻。

《體育報知》報導，巨人5日春訓，因雨轉移陣地到木之花巨蛋，在較為狹小的室內空間，陽岱鋼的守備不受影響，只見球一飛出，他迅速判斷出球的落點，隨後踩著輕盈的腳步、向後移動到定位，輕輕跳起把球收進手套。

為何能快速判斷？陽岱鋼透露獨特秘訣，「不選在打者擊出球前，而是投手投球時，就先預測球可能的飛行方向，並準備好移動，如果不這麼做，我想幾乎很難追到球。」至於被說像新庄，他沒有特別模仿，不過守備的技巧，倒是不少是向前火腿球星、新庄後首位繼承「1號」的森本稀哲討教而來。

報導以異於常人的「超神速第一步」，形容陽岱鋼的快速移位，他的優異身手，也讓大西對巨人新賽季的外野戰力，更加感到安心，「守備範圍大，行進間接球到傳球，身體力量也用得很好，各方面表現都有很高的水準。有他扛起固定中外野，外野防線將更為堅強。」

(中時電子報)