陸規模以上文化產業營收 年增7.5%

中國大陸國家統計局今天公布，2016年大陸全國規模以上文化及相關產業營收人民幣8兆314億元（約新台幣36兆元），比2015年成長7.5%，年成長0.6個百分點。

大陸國家統計局對5萬家規模以上文化及相關產業企業進行調查，6日在官網公布調查的情形。

調查顯示，2016年大陸全國規模以上文化及相關產業營業收入8兆314億元，比2015年成長7.5%（名義成長未扣除價格因素），增速比2015年加快0.6個百分點。

數據指出，文化及相關產業10個行業的營業收入均保持成長，文化服務業快速成長。

其中，實現兩位數以上成長的3個行業分別是以「互聯網+」為主要形式的文化訊息傳輸服務業，營業收入達5752億元、成長30.3%。文化藝術服務業312億元、成長22.8% ，文化休閒娛樂服務業1242億元、成長19.3%。

從區域來看，東部地區規模以上文化及相關產業企業營收5兆9766億元，占全國74.4%，中部、西部和東北地區分別為1兆3641億元、5963億元和943億元，占全國比重分別為17.0%、7.4%1和.2%。

所謂「規模以上文化及相關產業」是年主營業務收入在2000萬元及以上的工業企業；年主營業務收入在2000萬元及以上的批發企業或主營業務收入在500萬元及以上的零售企業。

從業人數在50人及以上或年營業收入在1000萬元及以上的服務業企業，其中文化和娛樂服務業年營業收入在500萬元及以上。1060206

(中央社)