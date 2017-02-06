老翁找不到回家的路，中市警熱心救援

天冷心不冷！老翁（右）滯留工業區內，熱心員警幫助他找到家人。（盧金足翻攝）

警察局第6分局工業區派出所警員吳俊甫獲報，1名老人在西屯區工業區四路附近徘徊，疑似迷路無法回家，員警到場見老翁衣著單薄，隨即將其帶返回派出所並提供熱食，同時聯繫他的家人，家人表示，老翁有些健忘症，趁家人不注意自己跑出門，感謝警方的熱心關懷，讓父親可以平安返家。

警方表示，經了解吳姓老翁疑似健忘症狀，忘記當天是如何到達台中工業區內的民義堂內，又適逢寒流來襲，老翁在工業區內獨行，擔心他受寒，趕快請到派出所內照料。

吳姓老翁的家人表示，老翁早年因頭部受過傷，可能造成健忘的後遺症，發現父親不見後大家都到處尋找，幸好熱心員警幫忙，讓老翁免於流落街頭。

警方呼籲民眾家中若有失智、瘖啞或殘障老人，應加強關懷及照護，隨身攜帶身分證件影本、愛心手鍊或製作指紋捺印等，如不慎走失時可利於警方協尋。

(中時)