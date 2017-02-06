老翁找不到回家的路 中市警熱心救援
警察局第6分局工業區派出所警員吳俊甫獲報，1名老人在西屯區工業區四路附近徘徊，疑似迷路無法回家，員警到場見老翁衣著單薄，隨即將其帶返回派出所並提供熱食，同時聯繫他的家人，家人表示，老翁有些健忘症，趁家人不注意自己跑出門，感謝警方的熱心關懷，讓父親可以平安返家。
警方表示，經了解吳姓老翁疑似健忘症狀，忘記當天是如何到達台中工業區內的民義堂內，又適逢寒流來襲，老翁在工業區內獨行，擔心他受寒，趕快請到派出所內照料。
吳姓老翁的家人表示，老翁早年因頭部受過傷，可能造成健忘的後遺症，發現父親不見後大家都到處尋找，幸好熱心員警幫忙，讓老翁免於流落街頭。
警方呼籲民眾家中若有失智、瘖啞或殘障老人，應加強關懷及照護，隨身攜帶身分證件影本、愛心手鍊或製作指紋捺印等，如不慎走失時可利於警方協尋。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。