北投狠父殺子3死 檢方下午解剖並發還遺體
北投狠心父親殺死子女，檢方預計今天下午2點30分解剖，確定胃部是否含有安眠效用的藥物，2名小孩的遺體預計發還親生母親，自戕的張男遺體也將交由家人辦理後事。
據了解，張男與雷女婚後發生爭吵，妻子質疑他在家寫程式，應該是找出門上班負擔家計，昨天凌晨，張男先寫遺書，趁著小孩子熟睡，手刃16歲大女兒，脖子刀傷深達氣管，次女14歲被殺害後當場死亡，13歲的小兒子脖子雖有刀傷，但不足以致命，張男則以枕頭將其悶死，最後用刀子割喉自戕。
檢方依據遺體呈現的屍斑，推測死亡時間超過6小時，而大女兒受傷後因疼痛驚醒，傳訊息給小舅子求救，隔了1小時小舅子才看到訊息，趕緊報警破門而入，由於現場並未發現藥物，檢方今天下午2點半將解剖遺體，釐清張男是否有餵食藥物再痛下殺手。
由於雷女2月3日到花蓮參加童軍活動，昨天中午接到噩耗，從花蓮趕回來處理後事，她告訴檢警，先生平時很疼愛小孩，看不出任何跡象，他會持刀與小孩共赴黃泉。
(中時)
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