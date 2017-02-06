挑戰戲中戲中戲 我城劇場經典重現《請你閉嘴！》

全球演出不斷、出自英國劇作家麥可·弗萊恩（Michael Frayn）之手的經典笑鬧劇《請你閉嘴！》（Noises Off） ，在台將有全新版本，由我城劇場導演陳培廣執導，並挑戰戲中戲中戲三層次的演出模式，帶領觀眾體驗劇場的魔幻魅力。

(中時)