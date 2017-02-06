三義木雕聯展 苗縣府積極促成產業園區

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苗栗縣政府文化觀光局6日指出，三義木雕協會聯展即日起於木雕博物館展出，總計有60件作品，縣長徐耀昌（前右2）表示，將積極促成三義木雕產業園區開發計畫，傳承木雕技藝。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 106年2月6日

苗栗縣政府文化觀光局今天指出，三義木雕協會聯展即日起於木雕博物館展出，總計有60件作品，縣長徐耀昌表示，將積極促成三義木雕產業園區開發計畫，傳承木雕技藝。

三義木雕協會會員聯展，為當地年度盛會，此次展出以神獸、達摩、彌勒和植物等4大系列為主題，木雕師透過獨具匠心的雕刻技藝，兼具傳統和寫實風格，呈現三義木雕從傳統走向創新的面貌。

徐耀昌指出，三義木雕全國聞名，縣政府從民國88年開辦國際木雕藝術節至今，不但把三義鄉打造成木雕重鎮，並培育許多木雕人才，目前積極籌劃「三義木雕產業園區」開發計畫，希望讓三義木雕成為文化主流，把木雕技藝發揚光大。

徐耀昌表示，三義鄉和南庄鄉去年更同時獲得國際慢城認證，加上全國唯一的舊山線鐵道自行車預計在明年上路，三義可以預見將成為苗栗縣最具觀光亮點的鄉鎮之一。

三義木雕協會指出，木雕聯展不但是木雕師年度成果創作發表，更是會員之間相互交流、激發出創新火花的園地，作品豐富而多元，展出時間從即日起至3月26日，此外，縣府所規劃「三義木雕產業園區」更是木雕界的夢想，希望這個夢想早日實現。1060206

(中央社)