韓報告：陸非法捕撈致漁產量創44年新低

我要評比

據韓國海洋水產開發院（KMI）今天發布的分析報告，2016年韓國沿海近海漁業產量92.3萬噸，比2015年減少12.7%，為1972年（95萬6276噸）以來最低。

南韓聯合新聞通訊社報導，漁業資源急劇減少可歸咎於中國大陸漁船非法捕撈。

據報導，韓國水產業協同組合中央會去年曾向中國大使館發送抗議書指出，中國大陸漁船非法捕撈給韓國水產業帶來的損失規模年均達1.3兆韓元（約合新台幣351.35億元）。

近來，中國大陸漁船非法捕撈不再限於韓國西海（黃海）五島，在韓國南部、東部海域也大行其道，令人擔憂。

報導說，為了保護韓國沿海、近海漁業資源，政府當局制定相關政策，將於下週公布6大措施。

韓國海洋水產部相關人士表示，將透過韓中兩國水產部門的協商管道，努力減少韓方受損規模。1060206

(中央社)