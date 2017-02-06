高雄燈節 小提燈元宵節5定點發放

「幸福雞立2017高雄燈會藝術節」，高市府觀光局準備了數萬盞造型可愛的「旺來雞」小提燈，將於11日下午在5個定點發放。

高雄燈會最具特色的是花車及萬人提燈遊行，市府封街鬧元宵，不僅有企業、國外姐妹市、學生團體響應，還有小朋友熱情參與，就像是燈節嘉年華會，非常熱鬧也成為高雄燈節的盛事。

高雄燈會最受小朋友喜愛的燈籠，今年以「旺來雞」命名，以「高」處「雄」糾糾的公雞啼叫為意象，讓充滿朝氣的旺來雞代表高雄「鴻運當頭」。

2月11日下午6時起，觀光局將在五福大勇路口、五福大智路口、五福大成街口、五福河西路服務台、中正河東路服務台等5個定點發放燈籠，歡迎民眾排隊領取，每人限領兩盞。

除了觀光局發放旺來雞，旗津戶政事務所宣導便民措施，歡迎民眾2月7日起，於旗津戶所洽公者下載「高雄市戶政線上e指通」APP或在體驗區直接操作APP辦理線上申辦或線上預約功能者，可獲得2017旺來雞小提燈，每人限2盞。

至於煙火施放，到高雄燈會2月12日結束前，每天於愛河畔都有3分鐘的煙火秀，至於「大港煙火」剩下2月11日午夜12時施放到2月12日凌晨，要讓市民跨夜賞煙火，施放時間有20分17秒長。1060206

(中央社)