墾丁走春 墾管處辦門馬羅送信之旅

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到墾丁走春，暫時告別沙灘，墾丁國家公園管理處2月26日及27日舉辦2梯次「走春訪雲-門馬羅送信之旅」，帶領遊客走訪門馬羅山，體驗「茂伯」在永靖山林田野送信沿途景觀。

電影「海角七號」中郵差茂伯天涯海角送信過程，充滿著綠意，地點在滿州鄉的永靖村，一進永靖村就是滿眼的綠，綠色的田野連接著深淺不一的綠色山巒，是親吻春天氣息的最佳去處。

墾管處表示，永靖社區位於滿州鄉境內，為滿州鄉最南邊的村落，境內自然人文資源豐厚，位處墾丁國家公園著名景觀大尖山之北，與大尖山、門馬羅山遙相對望；周遭有七孔瀑布、「茂伯的家」、夫妻樹草原景觀、農村生活景觀等等。

墾管處指出，永靖村是進入鄰近恆春半島景點必經的交通樞紐，如旭海大草原、旭海溫泉、牡丹水庫，至南則有港口吊橋、佳洛水、風吹沙、大牧草原，進而社頂公園、墾丁公園、鵝鑾鼻等，更是滿州鄉的門面。

「走春訪雲-門馬羅送信之旅」將由永靖社區解說員帶領遊客走訪「茂伯」在永靖山林田野上送信的沿途景觀，登上山坡頂端，參觀夫妻樹、遙望遠處的大尖山、石牛山、門馬羅山、老佛山及社區村落。

這趟旅程最後將在吟唱永靖歌謠的豐盛風味晚餐中，讓遊客感受鄉村的簡單快樂和在地人的熱情。

有意參加者，請上墾管處網站報名。1060206

(中央社)