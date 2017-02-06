墾丁走春 墾管處辦門馬羅送信之旅
到墾丁走春，暫時告別沙灘，墾丁國家公園管理處2月26日及27日舉辦2梯次「走春訪雲-門馬羅送信之旅」，帶領遊客走訪門馬羅山，體驗「茂伯」在永靖山林田野送信沿途景觀。
電影「海角七號」中郵差茂伯天涯海角送信過程，充滿著綠意，地點在滿州鄉的永靖村，一進永靖村就是滿眼的綠，綠色的田野連接著深淺不一的綠色山巒，是親吻春天氣息的最佳去處。
墾管處表示，永靖社區位於滿州鄉境內，為滿州鄉最南邊的村落，境內自然人文資源豐厚，位處墾丁國家公園著名景觀大尖山之北，與大尖山、門馬羅山遙相對望；周遭有七孔瀑布、「茂伯的家」、夫妻樹草原景觀、農村生活景觀等等。
墾管處指出，永靖村是進入鄰近恆春半島景點必經的交通樞紐，如旭海大草原、旭海溫泉、牡丹水庫，至南則有港口吊橋、佳洛水、風吹沙、大牧草原，進而社頂公園、墾丁公園、鵝鑾鼻等，更是滿州鄉的門面。
「走春訪雲-門馬羅送信之旅」將由永靖社區解說員帶領遊客走訪「茂伯」在永靖山林田野上送信的沿途景觀，登上山坡頂端，參觀夫妻樹、遙望遠處的大尖山、石牛山、門馬羅山、老佛山及社區村落。
這趟旅程最後將在吟唱永靖歌謠的豐盛風味晚餐中，讓遊客感受鄉村的簡單快樂和在地人的熱情。
有意參加者，請上墾管處網站報名。1060206
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。