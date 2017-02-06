仿傚川普 極右派瑪琳雷朋誓言法國優先

法國極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）今天告訴數以千計手搖國旗的支持者，只要她5月當選法國總統，一定會保護他們並對抗伊斯蘭基本教義派與全球化。

路透社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，受到美國總統川普當選與英國脫歐鼓舞，瑪琳．雷朋的反移民、反歐盟政黨「民族陣線」（National Front）希望類似的民粹勢頭也能在法國興起。

隨著目前領先的保受派參選人費雍（Francois Fillon）身陷妻子坐領乾薪醜聞，以及崛起的中間派新星馬克宏（Emmanuel Macron）尚未通過考驗，瑪琳．雷朋的民族陣線表示，他們能打敗看衰他們的民調。部分民調顯示瑪琳．雷朋會在第2輪敗北。

在這場正式啟動參選的造勢大會上，瑪琳．雷朋告訴支持者：「這場選舉的利害所在..是法國是否仍能維持自由國家；分界線不在左派與右派，更大程度是愛國主義與全球主義」。

在昨天所公布的144項承諾中，瑪琳．雷朋表示，她會大幅限縮移民、驅逐所有非法移民，並對包括教育免費等部分目前適用全體居民的權利，限縮為只適用法國公民。

瑪琳．雷朋說：「過去的領導人選擇放鬆管制的全球化，他們說這會成為幸福，但這已變為暴行；財經全球化與伊斯蘭全球化正彼此奧援..這兩大意識型態要讓法國向他們稱臣。」

法新社報導，在這場距投票日不到3個月的參選演說，瑪琳．雷朋在里昂（Lyon）市中心贊揚英國選擇脫離歐盟，並敦促法國人應仿傚「那些置自己國家利益為優先」、投給川普的美國選民。48歲的瑪琳．雷朋對著約3000名群眾說：「民族陣線會全心於本土化，不是全球化」。

講到歐盟，她表示要「把法國從布魯塞爾的暴政中解救出來」，若歐盟拒絕接受大規模的改革，她誓言會在上任6個月內，發起法國應否脫歐的公投。

數月來的民調顯示，瑪琳．雷朋會在4月23日的首輪選舉贏得足夠選票，挺進第2輪的決選，但她會在5月7日的決選中敗北。（譯者：中央社陳亦偉）1060206

(中央社)