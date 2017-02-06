大陸霾害襲台 北部3測站達橘色警戒

受東北季風影響，今天有輕微的大陸霾害襲台，氣象局預報中心主任鄭明典亦在臉書上示警。不過環保署表示，因濃度不高，影響僅限於今天。

鄭明典今天在臉書上表示，霾害雖然不是很嚴重，但今天很明確的有大陸霾飄過來，2至3月的天氣型態，最容易有大陸來的影響。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，受到境外污染物影響，北部地區11時萬里、基隆、大園跟外島的金門的空氣品質指標(AQI)，已經達到橘色警戒，也就是對敏感族群的不健康等級，其他測站則落在普通等級，不過外島地區的馬祖，則達到紅害等級。

環保署監測及資訊處長張順欽說，的確有一點境外污染物，但濃度並不高，預測細懸浮微粒濃度，每立方公尺將提高30至40微克，影響時間也只有今天1天，明天空品狀況就會改善。

至於中南部地區，則受到大氣擴散條件不佳的影響，屏東（枋寮）、前鎮跟小港達到紅害等級；竹山、麥寮、台西、善化、台南、橋頭、屏東、鳳山、大寮、潮州、楠梓、仁武、左營、前金跟復興測站則為橘色警戒。

環保署提醒一般民眾，如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。

紅害地區的學生應避免長時間劇烈運動，進行其他戶外活動時應增加休息時間。1060206

(中央社)