入冬首波寒流影響時間長 週日下探9度

入冬首波寒流將在週四報到，中央氣象局今天說，這波冷空氣影響時間長，一直到13日全台都冷，低溫下探攝氏9到10度。

把握微涼舒適的天氣，中央氣象局今天表示，今天到明天受東北季風影響，迎風面的北部和東半部稍涼，也會有短暫雨，週三短暫回暖，晚間開始水氣接近，北部又會開始下雨。

氣象局預報員徐仲毅表示，週四（9日）一早起床，冷的感覺就會很明顯，中部以北低溫探10到11度，南部也只有12到14度，加上這波寒流挾帶大量水氣，一直到週六全台都是濕濕冷冷。

徐仲毅表示，週日（12日）是寒流威力最強的時候，清晨和入夜低溫探9到10度，不過由於水氣減少，白天陽光露臉，因此感受上會比前幾天舒適。他也補充，這波寒流影響台灣時間長，一直到13日全台都低溫。

除了提醒民眾注意保暖，氣象局也表示，西部沿海養殖漁業或是農業應提防寒害，做好預防措施。1060206

(中央社)