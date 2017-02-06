壓歲錢 源於北宋的一宗綁票案
除夕夜裡，長者給孩子的「壓歲錢」有趨吉避凶、平安吉祥之意。事實上，「壓歲錢的由來是起源於北宋時期的一件綁票案。
網友「我是三甲第四名」日前在新浪博客發表文章稱，根據史書「桯史」記載，北宋神宗年間，當時的朝廷樞密副使王韶的小兒子南陔在春節期間，隨大人在北宋的京城汴梁（今河南省開封市）的街頭觀賞花燈，不料被歹徒抱走。
然而，歹徒逃跑時，巧遇朝廷的車子經過，機智勇敢的南陔急忙大聲呼救。歹徒心生害怕，放下了南陔，倉皇逃跑。
朝廷的車隊就帶著南陔進入皇宮，宋神宗見到南陔，問清了事情的經過後，賜給南陔一些金錢，給他壓驚。
這件事不僅在北宋都城汴梁的皇宮內傳開來，也流傳於民間。後來人們紛紛效仿宋神宗的做法，在過年的時候，除了給孩子們買爆竹、零食外，還要給孩子們一些壓驚的零用錢，這些零用錢被稱為「壓歲錢」。
「壓歲錢」原本是為了給孩子壓驚，隨著時代的發展已由壓驚轉化為春節時期美好的祝福，成為中國傳統的春節習俗之一。1060206
(中央社)
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