傳林德福接體育署長 潘文忠：評估中

媒體報導，前行政院體育委員會主任委員林德福將接任教育部體育署長；教育部長潘文忠今天表示，內閣才剛宣布改組幾天，教育部相關人事尚在評估規劃。

媒體詢問，體育署長何卓飛是否曾提請辭？潘文忠出席教育部記者會前受訪表示，何卓飛之前因生涯規劃，確實有幾次這樣的表達，但目前還在評估中，待整體人事完成規劃和評估後再對外說明。1060206

(中央社)