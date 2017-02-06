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2月6日中視午間新聞搶先看│中視新聞20170206

今天2月6日的中視午間新聞搶先看：

欲創大事業遭諷? 父殘忍殺3子女

台北市北投區驚傳父殺子人倫悲劇。張姓男子疑似和妻子感情不睦離婚、加上投資失利經濟陷入困境，動手殺害自己3名小孩後再自殺。這起悲劇共釀成3死1傷。

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超商工讀生遭斷掌 17歲嫌犯落網

新北市新莊區一家超商的17歲丁姓工讀生，昨天深夜在搶案中遭砍殺左手幾乎斷掌，僅僅剩下一層皮，已經被送往板橋亞東醫院急救。年僅17歲搶匪今天凌晨落網

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蘭嶼飛魚季禁潛水 觀光業者反彈

蘭嶼鄉公所無預警公告，飛魚季期間，為了尊重雅美（達悟）族人傳統生活習俗及禁忌，嚴禁在各傳統港澳及傳統捕魚場處進行浮潛及深潛活動，引起當地觀光業者反彈

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)