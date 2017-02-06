2月6日中視午間新聞搶先看
今天2月6日的中視午間新聞搶先看：
欲創大事業遭諷? 父殘忍殺3子女
台北市北投區驚傳父殺子人倫悲劇。張姓男子疑似和妻子感情不睦離婚、加上投資失利經濟陷入困境，動手殺害自己3名小孩後再自殺。這起悲劇共釀成3死1傷。
=====
超商工讀生遭斷掌 17歲嫌犯落網
新北市新莊區一家超商的17歲丁姓工讀生，昨天深夜在搶案中遭砍殺左手幾乎斷掌，僅僅剩下一層皮，已經被送往板橋亞東醫院急救。年僅17歲搶匪今天凌晨落網
=====
蘭嶼飛魚季禁潛水 觀光業者反彈
蘭嶼鄉公所無預警公告，飛魚季期間，為了尊重雅美（達悟）族人傳統生活習俗及禁忌，嚴禁在各傳統港澳及傳統捕魚場處進行浮潛及深潛活動，引起當地觀光業者反彈
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。