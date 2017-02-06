NBA》愛神期盼能在克里夫蘭退役

洛夫(右)不理會交易傳聞，希望能在騎士退休。(美聯社資料照)

雖然身陷被交易傳聞，但「愛神」洛夫依舊堅持著自己的步伐往前邁進，他在受訪時表示，不理會任何謠言，只想在克里夫蘭退役。

騎士5日在客場擊敗尼克，洛夫神勇的砍進23分，並且抓下16個籃板。洛夫說，總教練泰隆盧與總管葛瑞芬都沒有提起要把他交易出去這件事，而且他也從來沒有想過要離開克里夫蘭，唯一想要做的事情就是好好打完這次客場4連戰。

其實詹姆斯頻頻要求球團補強戰力，而且期待能與好友安森尼攜手合作，但交易人選不包含洛夫。詹姆斯表示，洛夫對於球隊有著無比的重要性。

(中時電子報)