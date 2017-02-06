超級盃史上頭一遭 愛國者獵鷹打延長賽

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第51屆職業美式足球NFL超級盃今天登場，新英格蘭愛國者（Patriots）下半場後來居上，以28比28追平亞特蘭大獵鷹（Falcons），史上頭一遭邁入延長賽。

愛國者上半場3比21落後18分，但第3節追至9比28，第4節大爆發，追成28比28平手，繼續打延長賽。（譯者：中央社盧映孜）1060206

(中央社)