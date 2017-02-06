發展核武無力造車 北韓拿中國貨「冒充」

平和汽車製造廠推出車款。(維基百科/Michal Dokoupil攝)

北韓經常以核試恐嚇國際社會，但在「先軍政治」方針下，經濟狀況始終衰弱不振，其中當然包括汽車製造業。外媒指出，頻繁執行核試的北韓，因無能自造轎車，故以「中國貨」冒充。

根據《德國之聲》報導，平壤車行展廳中，每種車款皆印有平和汽車製造廠（北韓唯一生產民用轎車企業）標誌，但專家透露，在這標誌下的所有汽車零件，都不是北韓自造，而是「Made in China」。

中國汽車市場專家推估，自2012年後，平和汽車製造廠就再沒有製造汽車，在2013年展銷會，平和汽車所展出的36款轎車、卡車及越野車，都是由中國製造，「車型大部分是長春一汽或一汽大眾製造」。

(中時電子報)