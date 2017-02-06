自費贊助小提燈 盧冬松歡喜送18年
台中市北區賴興里長盧冬松自1998年當選里長後，連續18年籌措經費和自掏腰包贊助，製作元宵節生肖小提燈給民眾，每年元宵節前在賴興里活動中心發送，排隊人龍綿延馬路近半公里。今年請人追加雲林台灣燈會「幸福奇雞–紙雕小提燈」，限量300個，民眾索取一空。
「每年配合台中市元宵燈會點燈當天發送，製作300個燈籠，想說讓大家有個過節氣氛」，盧冬松想起剛當里長第2年遇到舉辦的第一個元宵節活動，他不免俗想到小提燈應景，發現接到小提燈的人很開心「洋溢歡喜笑容」，讓他有辦下去的動力。盧冬松並愛心發送小提燈給弱勢學童，讓他們有美好的元宵節回憶。
里辦公室每年舉辦慶元宵活動，持續保存傳統文化，盧冬松並將每一年的生肖小提燈一一保留下來，每年的特色均不同。發送過程中，盧冬松也發現龍年是最受歡迎的生肖小提燈，今年雞年，具有東方色彩、吉利討喜，吸引大人小孩爭相排隊領取，樂得合不攏嘴。
(中時)
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