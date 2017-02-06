調查組：對少林方丈釋永信歛財舉報查無實據

行事作風爭議極大的少林寺方丈釋永信。（圖／中新社）

釋永信將少林寺推向國際獲得可觀成果，但相關批評也很多。圖為2013年少林寺受聯合國邀請，首次在聯合國總部展示武藝。（圖／中新社）

經過一年多的調查，大陸官方日前公布了少林寺方丈釋永信被舉報歛財案的調查結果，指釋永信接受弟子「供養錢」的作為「符合佛教傳統」，另向他人索要財物、侵吞寺產、歛財等指控則「查無實據」。此項調查結果在網上再度引發極大爭議，官媒則以「釋才能永信」為調查組的結果撐腰。

河南少林寺方丈釋永信早前被多名前弟子實名舉報，指控其侵吞少林寺財物、非法斂財、向弟子索要數百萬元人民幣的財物、擁有雙重戶口及身份證等。為此大陸官方成立的調查組接受《河南日報》專訪時表示，大多數舉報均查無實據，而此一結果與前年初公布有關釋永信有私生子傳言的調查結果相同，大陸網路上也再度掀起熱議。

網路舉報指控內容極多，包括釋永信向前弟子釋延魯索要700萬元（合台幣3220萬）財物，經查釋延魯確曾分別在2010年及2012年春節前，給過釋永信「供養錢」。報導稱，「作為弟子，年節時給師父供養錢符合佛教傳統」。調查結果還指出，其後此兩筆「供養錢」被釋永信用作了寺院發展和學僧的學習費用等。

調查組也表示，沒有發現釋永信有任何侵吞少林寺資產的行為，無證據證明釋永信侵佔高香收入，在少林寺鑄造世紀大鐘的項目中，未發現個人從中斂財問題。

至於釋永信被舉報擁有雙重戶口，調查組證實確有此事，但這是釋永信出家前及出家後的戶口，而釋永信出家後已不再使用出家前的戶口「劉應城」。公安機關也已按相關規定，將該戶口註銷。

調查組強調，在調查釋永信被舉報一事的同時，發現少林寺在財務及其他內部管理上存在一些需要改進的問題，少林寺目前正按有關要求進行整改。

釋永信16歲進入少林寺，跟隨他的師父行正，行正由住持升任方丈不久後即去世，釋永信以22歲之齡主持寺院工作。在他大力擴張之下，少林寺從貧窮的破廟發展成企業集團，資產規模難以估算，註冊資料顯示，釋永信擁有少林寺持股80%，旗下投資了7家子公司，他同時也擔任中國佛教協會副會長。

少林寺方丈釋永信行事作風爭議極大，網路議論極多，但少林寺也確實因他的經營在國際上聲名暴增，國內資產與相關企業蓬勃發展。他乘坐豪華汽車，出入高檔消費場所，在國際場合高調言談，卻也因此而引來諸多批評，有關他有私生子與歛財傳聞不斷，但官方對此進行的調查都以「查無實據」結案。

中共中央《人民日報》的微博帳號「俠客島」在調查組報告出爐後為釋永信辯稱，「對名山寶剎來說，有錢本是常態。」釋永信是隨著市場經濟的大潮一路湧來，順之者昌，外人無需替他擔心。他個人的安危，要靠法律和寺裡的清規戒律來決定，身處滾滾紅塵之中，他人愛莫能助。

在重大道德與法律爭議的漩渦中，有官媒大力相挺，釋永信確有能耐，但是否「釋才能永信」？看來信者恆信、不信者恐怕仍是不信。

(中時電子報)