男子超商鋪毯子躺下 店員報警
超商狀況千奇百怪，一名許姓男子昨晚到中壢中園路一間超商，進超商鋪毯子直接躺下，客人嚇呆，店員報警未提告，男子隨後離去。有網友PO文指跑錯家，該去全家，也辛苦店員了。
臉書爆料公社有網友昨天PO文指桃園中園路超商，一名男子進來後，就鋪毯子直接躺下，男子說「沒工作、沒錢，要睡在這裡。並要店員報警！」
網友指出，嚇呆店內員工與一票客人，店員很淡定，照結帳、照沖咖啡，躺在地上的男子一直催店員報警，店員免為其難怕影響生意才報警。
中壢警方今天指出，這家7-11超商店員報警（未提告）後，男子由文化所帶回了解係因失業，情緒不佳導致心情低落，等到許男精神狀況恢復後，自行離去。1060206
(中央社)
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