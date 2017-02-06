小爪水獺寶寶上小學 開心學吃魚

台北市立動物園小爪水獺寶寶已3個月大，等同於人類要上國民小學年紀，第一課就是要學習自己吃魚，之後再晉級練習泳技，學會能在淺水抓魚技能。（北市動物園提供）中央社記者梁珮綺傳真 106年2月6日

台北市立動物園小爪水獺寶寶已3個月大，等同於人類要上國民小學年紀，第一課就是要學習自己吃魚，之後再晉級練習泳技，學會能在淺水抓魚技能。

動物園發言人曹先紹表示，園內2隻小爪水獺寶寶已93天大，年齡相當於人類7歲，主食仍是母乳，為之後能獨立生活，保育人員每天上、下午各安排2隻小爪水獺寶寶學習吃魚，剛開始挑選尺寸一口大小的朱文錦，讓小爪水獺寶寶練習咀嚼。

小爪水獺寶寶能很好地咀嚼朱文錦後，再慢慢升級為切塊泥鰍和大一點的朱文錦，經反覆練習，小爪水獺寶寶已能自己吃下一整條泥鰍，下一步將訓練能獨自在淺水中抓魚技能，2隻寶寶跟著爸媽下水，不到2、3天，就可自己游到池中各處浮木「停靠」。1060206

(中央社)