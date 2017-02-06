陸推農業供給結構改革 凸顯時代變遷

中共「一號文件」5日發布，首次將「農業供給側結構性改革」寫進文件名。凸顯大陸農業政策的變化。

澎湃新聞報導，「中共中央、國務院關於深入推進農業供給側結構性改革加快培育農業農村發展新動能的若干意見」發布，這是大陸改革開放以來的第19份以「三農」為主題的一號文件，也是自2004年以來，中央一號文件連續第14次聚焦「三農」。

此外，今年的中共中央一號文件把深入推進農業供給側結構性改革作為新的歷史階段農業農村工作的主線。

報導說，一號文件部署今年大陸農業農村工作，主要圍繞優化產品產業結構、推行綠色生產方式、壯大新產業新業態、強化科技創新驅動、補齊農業農村不足、加大農村改革力度等。

回顧近7年來的一號文件，2011年至2013年的主題分別是水利、農業科技、新型農業經營體系，2014年2016年連續3年將「農業現代化」寫入文件名；2016年「供給側結構性改革」一詞首次被寫入一號文件；今年的中央一號文件則首次將「農業供給側結構性改革」寫進文件名。

新華社則引述中央農村工作領導小組辦公室主任唐仁健表示，當前農業農村發展的內外環境發生了大的變化，農業供給側結構性改革的主要目標是增加農民收入、保障有效供給。

唐仁健表示，農業供給側結構性改革包括結構調整和改革。概括為調優產品結構、調好生產方式、調順產業體系。凸顯農產品的優質、特色，建立新產業、新業態、新模式，並推行綠色生態生產方式。

培育農村的改革的核心是理順政府和市場的關係，刺激市場、刺激要素、刺激主體」。1060206

(中央社)