出生兩天男嬰胃穿孔 胃切除手術搶救

台中市一名出生才2天的男嬰因先天性供給胃的血管不良，導致胃缺血及缺氧而局部壞死穿孔，澄清醫院中港院區為男嬰緊急切除約4/5的胃後，男嬰已恢復正常喝奶。

澄清醫院新生兒加護病房主任黃元韻今天表示，這名男嬰在婦產科診所足月生產，並無任何異常，依常規開始餵食牛乳，於出生第2天發現嬰兒有腹脹和呼吸急促現象，立即轉診澄清醫院中港院區。

黃元韻指出，男嬰到院時的血液循環不是很好，血壓偏低心跳加快，發炎指數也偏高，出現全身性蒼白，哭聲無力微弱，腹部氣脹，經X光檢查，發現腹腔內充滿氣體，判斷是消化系統有破洞情形，必須由小兒外科緊急開刀，否則會有生命危險。

小兒外科主任林雨利指出，經手術打開腹腔後，發現男嬰腹腔中滿布黃色結塊，且胃部大彎處的組織已破了一個大洞，花了很長的時間清理出那些黃色結塊，並將胃部切除約4/5後，將胃前庭接上食道，救回小嬰兒一命，當時男嬰已呈現敗血症現象，生命十分危急。

林雨利解釋說，腹腔內的黃色結塊是嬰兒餵食奶水與胃酸綜合後，從胃部的破洞流出，由於男嬰先天性供給胃部的血管不良，在母胎中胃部尚未運作，一出生後胃就開始運作，有可能缺血、缺氧的胃患部已呈薄弱現象，當一開始餵乳後，乳液就脹破單薄處的胃壁，流到腹腔裡。

黃元韻表示，男嬰手術成功後，術後的照顧就交給新生兒加護病房醫護人員，一開始以全靜脈營養照護男嬰，7天後再從水到奶水餵食，經住院1個月，男嬰由原本的3000公克體重增加至3500公克而順利出院，目前男嬰每3小時的食量已達100CC的奶水，身體健康。1060206

(中央社)