超級盃戲劇性逆轉 愛國者射下獵鷹奪冠
職業美式足球NFL新英格蘭愛國者（Patriots）今天在第51屆超級盃上演戲劇性逆轉秀，下半場後來居上邁入延長賽，終場34比28擊敗亞特蘭大獵鷹（Falcons），勇奪隊史第5座冠軍。
愛國者上半場3比21落後18分，但第3節追至9比28，第4節大爆發，追成28比28平手，超級盃史上頭一遭邁入延長賽。
愛國者這次是第9度打進超級盃（Super Bowl），NFL史上最多，今天奪下隊史第5枚冠軍戒，布雷迪（Tom Brady）成為奪冠次數最多的四分衛。
兩隊今天首節0比0戰平，弗利曼（Devonta Freeman）第2節跑5碼達陣，助獵鷹7比0領先。不到4分鐘後，獵鷹四分衛萊恩（Matt Ryan）傳球胡伯（Austin Hooper）達陣，取得14比0領先。
上半場結束前2分多鐘，獵鷹的艾福特（Robert Alford）攔截布雷迪傳球回跑82碼達陣，讓比分來到21比0。愛國者之後靠葛斯特考斯基（Stephen Gostkowski）41碼射門得3分。
到了第3節，萊恩再度傳球助柯爾曼（Tevin Coleman）達陣，獵鷹擴大領先到28比3。懷特（James White）回敬一記達陣，但愛國者附加分沒進，比數追至9比28。
第4節，葛斯特考斯基再演射門，愛國者將落後差距縮小至12比28。布雷迪之後傳球阿曼多拉（Danny Amendola）達陣，外加2分轉換成功，愛國者追到20比28，士氣大振。懷特之後又達陣，追成28比28平手。
懷特延長賽再度達陣，助愛國者34比28勝出。
獵鷹四分衛萊恩本季表現絕佳，昨天剛獲選為NFL最有價值球員，可惜今天無緣率隊封王。（譯者：中央社盧映孜）1060206
(中央社)
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