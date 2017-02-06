吃早餐防心臟病、糖尿病？三餐早點吃更健康

習慣吃早餐的人往往能有較穩定的指數也較能代謝糖份，這也意味著習慣吃早餐的人罹患糖尿病的風險比起不習慣吃早餐的人相對的低。圖片來源：健康365

多吃水果和蔬菜，並遵從少鹽、少脂肪和少攝取澱粉類食物，是保養心臟的最佳途徑。但吃得健康不只是取決於你吃了什麼食物，而是在於你吃的時間；美國心臟協會專家在一項新的實驗中發表說：「應注意一天中吃的頻率及時間，能有效降低心臟病發和中風的風險。」

哥倫比亞大學營養醫學副教授Marie-Pierre St-Onge的研究小組指出，早餐對人體有益的建議，這項研究將習慣吃早餐的人，與不習慣吃早餐的人做比較，間接探討與心臟病之間的關聯。習慣吃早餐的人，罹患心臟病的機率較低一些，罹患慢性病，例如：高血壓、高血脂的機率也較低。習慣吃早餐的人往往能有較穩定的指數也較能代謝糖份，這也意味著習慣吃早餐的人罹患糖尿病的風險比起不習慣吃早餐的人相對的低。儘管研究顯示如此，但現有的數據還無法說服不習慣吃早餐的人改善飲食，或者習慣吃早餐的人就能不罹患糖尿病。

研究小組又以問卷觀察人們的飲食習慣，統計顯示吃得愈多的人膽固醇數據愈低，罹患糖尿病的風險也愈低，在統計中也調查了少量多餐是否有助於減肥，更進一步的追蹤研究數據中人們吃的食物，發現即使少量多餐，卡路里總數維持不變，也不利於降低心臟病或肥胖風險。

最後，探討在一天中或當天晚餐吃什麼對心臟會不會有影響？研究小組發現三餐吃得早，對健康有更大的幫助，研究顯示若我們白天攝取的卡路里愈多，卡路里燃燒的量就愈多。

此外，有愈來愈多的數據證明，身體的新陳代謝分成許多不同的時間，白天身體的運作比起晚上是較活耀的，晚上身體的運作機能都慢慢地進入休息的狀態。St-Onge說：「我們身體運作及器官都有生理時鐘，而這些身體機制，能清楚知道器官需要養分的時間，產生酶和處理食物的時間白天比晚上更好。」

以上研究雖需要更多的數據佐證，食用三餐的時間及頻率與健康是否有關連，但它並不會影響你該早點吃早餐或晚點吃，只希望民眾能將晚餐時間往前挪一些，會在睡前有胃脹不舒服的情況唷！

(中時電子報)