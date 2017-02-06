NBA》韋少42分真威 雷霆逆襲拓荒者2連勝
韋斯布魯克不再刻意尋求完美的「大三元」成績單，而是將全身爆發力轉換成攻擊力量，6日面對拓荒者上門踢館，他34投16中，攻下42分外帶8次助攻，幫助雷霆105比99逆襲強摘2連勝。
韋斯布魯克本季儼然成為「大三元」製造機，他的每次出賽總是帶給球迷無限希望，但外界似乎忽略了他原本就是攻擊比防守還要強悍的球員，只要他將心思放在進攻端上就猶如是一頭猛獸，對手顯然毫無招架之力。
此役，拓荒者靠著第二節的36比22攻勢，半場6分超前，易編後，雷霆開始展開反撲，尤其韋斯布魯克在決勝節豪取19分，帶領球隊演出精彩的逆轉勝戲碼。
這次韋斯布魯克本季第8次單場得分超過40分以上，在他的優異表現下，雷霆成為西區第7支哪到30勝的球隊，只落後暫居第6的灰熊半場勝差。
(中時電子報)
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