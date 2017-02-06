外表就能看出健不健康？ 3種表現看出身體疾病

好氣色就代表健康嗎？健康狀況若良好，往往讓外表更年輕且具有吸引力。圖片來源：健康365

好氣色就代表健康嗎？健康狀況若良好，往往讓外表更年輕且具有吸引力，所以大部分人會在意自己臉上的皺紋、凹陷的指甲或開始落髮的狀況，事實上，這些身體的狀況可能是健康的警訊，中西醫專家Molly M. Roberts說：「這些狀況起初還不至於造成困擾，若你不予理會，便會讓老化情況更加嚴重，身體也開始每況愈下。」以下3種表現代表身體已出現狀況：

足部腫脹

常覺得鞋子太緊嗎？足部腫脹有許多原因，包括扭傷、拉傷、外傷或感染，可能引起足部和腳踝的水腫，懷孕、肥胖和某些藥物會導致下肢腫脹，若是心臟病患者，你可能會因的心臟收縮的力道不足，而有腿部、腳腫和腳踝腫脹等症狀。

眼睛易感到疲憊

眼袋和黑眼圈通常是晚上睡不好造成的，但如果你已得到充足的睡眠，仍然無法擺脫眼袋浮腫，你可能要重新審視你的日常飲食；下眼臉產生浮腫和眼袋是因眼皮累積液體，使皮膚被撐大或是鬆弛造成，過敏及哭鬧會引起皮下累積液體造成水腫；但最主要的元兇是吃了過量的鹽與高鈉食物，使得身體的鹽分過多造成細胞脫水，而累積在皮膚內，眼皮等較敏感的區域也不例外。

皮膚乾燥

每個人都有過皮膚乾燥的困擾，這些通常都是因寒冷的空氣及過熱的水引起的，但在某些情況下，乾燥、皮膚變脆弱都代表著，有脫水情況或其他更嚴重的健康問題。有甲狀腺功能低下和糖尿病的人，都會讓身體水分從皮膚中流失，就像是營養不良或飲食失調的營養。動脈硬化、變窄，都會導致心臟病，進而影響皮膚，特別是對下肢，如果把血液輸送到四肢的細小動脈了，就會使皮膚失去氧氣，產生乾燥及斑塊。

(中時電子報)