PGA》松山英樹延長賽又贏了！鳳凰城衛冕成功

松山英樹延長賽三度勝出，鳳凰城公開賽衛冕成功。(美聯社)

24歲日本高球1哥松山英樹，6日在鳳凰城公開賽正規賽最後1洞，小鳥推桿小白球停在洞口，致使與2012年美國公開賽冠軍辛普森，於延長賽爭冠，所幸經4次加賽，終以「再見小鳥」有驚無險衛冕成功，成為賽史第6位贏得2連霸的球員。

松山英樹拿下美巡第4座冠軍(加上去年12月世界挑戰賽第5冠)，神奇的是，他2014年紀念高球賽美巡首冠，以及2016與2017年鳳凰城公開賽，都是在延長賽勝出封王，美巡生涯保持延長賽3戰全勝，勝率百分百。鳳凰城公開賽也是他美巡生涯首場衛冕成功的賽事。

加上美、日巡，松山英樹過去3個月共贏得5勝，其中美巡3勝、日巡2場，美巡3勝為去年10月世界錦標賽系列匯豐錦標賽、12月伍茲作東的世界挑戰賽與6日落幕的鳳凰公開賽。據推算，他世界排名將從原來第5，升至第4，再度寫下高球生涯新高。

松山英樹帶著落後4桿進入最後1輪決賽，這輪於5桿洞的第3洞獵到老鷹，吹起反攻號角，隨後在第5、13與15洞抓下3隻小鳥，可惜最後1洞錯失奪冠小鳥推桿，這輪交出66桿，最終與打出64桿的美國好手辛普森，同以總桿267桿(-17)並列第1，2人於延長賽爭冠。

延長賽前2次在第18洞舉行，第3次在第10洞展開，2人前3次不分勝負，第4次於不難抓鳥的332碼第17洞4桿洞進行，結果辛普森開球到果嶺右側，最後25呎小鳥推桿沒進，松山英樹則順利抓下「再見小鳥」勝出，成為繼前球王佛度1989-90年美國名人賽之後，美巡近27年第2位同一場比賽於延長賽衛冕成功的選手。

前3輪領先的韓國25歲新秀安秉勛，決賽輪最後9洞爆出40桿，最終交出73桿(+2)，以總桿270桿(-14)退居第6，無緣美巡首冠。

(中時電子報)