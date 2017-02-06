黨魁選舉遊戲規則 國民黨下午討論

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中國國民黨主席改選競爭激烈，為完備選務，今天下午將召開「擬參選同志座談會」第一次會議，討論寬鬆認定3%連署門檻、辯論會形式、是否舉辦民調、選舉作業費等相關事項。

下午的會議由國民黨祕書長莫天虎主持，因黨主席選舉遊戲規則茲事體大，黨中央要求若非擬參選人親自出席，各陣營出席代表均須攜帶授權書。

據了解，黨主席洪秀柱指派核心幕僚游灝出席下午的座談會，國民黨副主席郝龍斌指派前台北市黨部主委潘家森、前黃復興黨部書記長胡筑生與會，前副總統吳敦義指派中常委姚江臨、江碩平，前國民黨副主席詹啟賢派金門大學副教授林政緯和前台北市黨部書記長徐文榮與會，台北農產運銷公司總經理韓國瑜親自到場。

依規定，國民黨主席選舉，參選人必須繳交3%合格黨員連署書，才能成為候選人，不少擬參選人都認為沒必要。

洪秀柱認為，因廢除3%連署門檻要全代會通過，這次不可能實施，但是連署完成後的認定方式，有沒有可能寬鬆，這是技術性問題，要經過所有參選人認可，才會朝這個方向做。

在洪秀柱指示朝寬鬆方向認定下，國民黨研擬改變過去全數查驗的方式，改採查驗合格數達3%就不再查驗，較為寬鬆的做法，希望讓擬參選人都可以跨過門檻。

舉例來說，若3%門檻為1萬5000份，查驗第一順位者繳交10萬份連署書，驗到合格數1萬5000份後就不再查驗。查驗第二順位，若發現有重複連署500份，扣除重複連署，達1萬5000份就不再查驗，而查驗第一順位必須扣除500份，再從未繼續查驗的8萬5000份，補齊500份合格連署書。

這是目前黨中央研擬的討論方向之一，仍待今天下午舉行的「主席選舉擬參選同志座談會」，尋求共識。

除討論寬鬆認定3%連署門檻外，下午的座談會也將討論主席辯論會形式與場次，以及若未攜帶附照片黨證投票，且又未帶足以辨識身分的證件投票時的因應做法等。1060206

(中央社)