慶元宵 彰化花壇白沙坑迎燈排登場

每到元宵節，彰化花壇鄉白沙坑就會舉辦迎燈排活動，民眾扛著燈籠製成的燈排，在村落遶境祈福，成為具有特色的元宵節活動。

為傳承這個具有特色的元宵節活動，彰化縣政府將花壇鄉白沙坑迎燈排活動拓展成為燈排文化節，今天在彰化花壇鄉文德宮舉辦記者會，包括彰化縣長魏明谷、花壇鄉長李成濟以及花壇文德宮主委王良峰等人都出席記者會，介紹今年燈排文化節的活動內容。

彰化縣長魏明谷致詞時說，縣府希望與縣民貼近，增進互動，下鄉與大家建立關係，而花壇鄉是美麗的茉莉花產地，而文德宮供奉的土地公是全台少見戴著官帽的土地公，具有近200年歷史的燈排活動已被列入彰化縣的無形文化資產，歡迎民眾元宵節當天來花壇體驗獨特的燈排活動。

彰化花壇文德宮主委王良峰則指出，燈排活動的重要意義在傳達孝心，而燈排是由23個黃色小燈籠串聯而成，外觀有如一艘船一樣，而燈籠上也會寫上各庄的姓氏，因此又被稱為字姓燈，在元宵節的前一天，居民就會扛著燈排在文德宮前集合，向福德正神敬禮後就展開遶境活動，花壇白沙坑地區也因此成為不夜城。1060206

(中央社)