韓大選民調 文在寅支持率一馬當先

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韓國民意調查機構Realmeter今天發布的下屆大選民調結果顯示，聯合國前秘書長潘基文宣布棄選後，最大在野黨民主黨前黨魁文在寅的支持率突破30%，呈現一馬當先局勢。

南韓聯合新聞通訊社指出，Realmeter於1日至3日針對南韓全國1519名成年人調查，文在寅的支持率達31.2%，較前1週上升2.8個百分點，連續兩週位居榜首。

文在寅的支持率在潘基文宣布棄選後的本月3日一度升至33.8%，刷新紀錄。

其他潛在候選人也展開激烈競爭，忠清南道知事（省長）安熙正的支持率躍升至13.0%，較前1週上升6.2個百分點，從第5位上升至第2位。

代理總統黃教安緊追其後。黃教安吸收了潘基文的支持層，支持率躍升至12.4%，較前1週上升5.8個百分點。1060206

(中央社)