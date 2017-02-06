受惠川普殺價 韓購F-35戰機可省錢

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韓媒今天報導，由於美國總統川普殺價，洛克希德馬丁公司決定以低於報價8%左右、85億美元售給美國政府90架F-35最尖端隱形戰鬥機，南韓可望從中受益。

南韓「中央日報」今天報導，美國CNN於4日（當地時間）指出，F-35的供貨價格比原定價降低約7億美元，不僅是美國、美國盟邦和友好國家也因此降低購價。

據報導，南韓國防部並未透露南韓的戰機具體訂購量，但美國國防新聞（Defense News）官網4日說，「在外國訂購的35架飛機中，南韓訂購6架、澳洲8架、日本4架、以色列6架。」

另外，南韓空軍早已與美國達成協議，計劃投入7.3兆韓元（約合64億1251萬美元）於2018年至2021年間分批採購40架F-35戰機。如此算來，南韓最終可望節省約2.98億美元的採購經費。

報導說，川普去年11月當選總統之後，曾召見洛克希德馬丁公司執行長休森（Marillyn Hewson），川普指稱洛克希德馬丁公司的供貨價格過高，並向其施壓。1060206

(中央社)