陸資承包阿爾巴尼亞礦場氣爆 困3陸工

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阿爾巴尼亞一個由中國大陸公司承包的礦場4日發生氣體爆炸，至少7人受傷，其中包括1名中國工人及6名阿爾巴尼亞工人，另有3名中國工人被困。

新華社報導，發生事故的是大陸溫州礦山井巷工程有限公司承包的鉻礦場，位於阿爾巴尼亞北部布爾齊澤礦區。4日發生氣體爆炸，造成1名中國工人和6名阿爾巴尼亞工人受傷、3名中國工人被困井下。

報導說，目前，仍在救援井下被困人員。中國大陸駐阿爾巴尼亞大使姜瑜表示，阿爾巴尼亞對救援工作高度重視，大使館積極協調，要求在保證安全的情況下全力開展救援。1060206

(中央社)