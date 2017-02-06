談兩岸關係 藍綠立委看法不一

民進黨立委、立法院黨團副幹事長黃偉哲今天說，兩岸關係或許中共19大後有好好溝通的機會。國民黨黨團首席副書記長林為洲說，對兩岸關係有期待，但不太有信心。

台企聯榮譽會長郭山輝昨天轉述總統蔡英文的話表示，希望能突破兩岸困境，下半年可能會是提出新政策宣示的較好時機，但具體內容總統並未表達。

黃偉哲說，兩岸關係論述目前是一個人說了算，現在話語權在習近平那邊。他說，蔡總統去年520就職典禮的友善談話，中南海不滿意，整個風向就轉變，現在期待中共今年19大之後有新的論述，或許中國有新的考量，會比較好一點，台灣這邊不可能在兩岸論述再卑躬屈膝的加碼論述。

他說，19大之後，或許兩岸可以有心平氣和地坐下來好好溝通的機會。

民進黨立委李俊俋說，兩岸關係現在問題出在中國到處打壓，台商最關心的是在中國的投資會不會受到保障，馬政府過去幾年簽訂很多協議，但有沒有具體落實？他認為，未來兩岸關係重點要擺在落實協議、保障台商，至於虛無飄渺的九二共識，不必有太多期待。

他說，中國以政治為前提做所有考量，對兩岸關係沒有助益。

林為洲表示，改善目前零互動的兩岸關係已經是社會期待，但不解民進黨政府如何在「九二共識」之外，提出新架構，國民黨團雖然有期待，但對政府還是沒有信心，他說，政府不該只拿「新南向政策」協助在大陸的台商，如果只是請台商回台灣配合新南向，「不覺得這是種安慰的話」。

國民黨立委陳學聖表示，他沒有太多的期待，因為兩岸目前看起來沒有解凍的跡象，且蔡總統也無解凍的具體動作，拋出時間點是好事，但沒有具體內容，對兩岸關係的改善沒有太大的幫助。1060206

(中央社)