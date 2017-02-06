教長：讓高中完整學習是大家共同期待
多位高中教育人員連署，呼籲維護高中完整學習，教育部長潘文忠今天表示，「讓高中能有完整學習，是大家共同的期待」，課綱和大學考招都朝此方向進行。
大學招聯會去年公布最新考招改革方案，規劃採現況微調，252位高中校長、主任、督學和台大教授葉丙成共同連署「大學，請讓我們好好教孩子！」呼籲新的大學考招方式必須維護高中完整學習，建議3年畢業後再啟動所有招生程序。
教育部長潘文忠今天出席教育部記者會，會前受訪時表示，過去高三下學期因甄選等作業，影響高三生學習，高中教育人員連署希望大學考招顧及高中完整學習，這也是從課綱規劃到大學考招都很明確的方向，招聯會和教育部的規劃也是朝這個方向進行，應該和高中老師關心的方向一致，「讓高中能有完整學習，是大家共同的期待」。
對於高中教育人員建議招生分發時程往後延，潘文忠表示，涉及考試、招生等時程，招聯會正在彙整各界意見，並進行細緻規劃，等方案提到教育部後會更加明確，除了延續過去「多元適性選才」的價值，也會顧慮到高中端學習完整性。
至於考招方案何時需報至教育部，潘文忠表示，尊重招聯會內部安排的會議進程，希望招聯會能針對各界關注的議題深入分析，再提出細節。1060206
(中央社)
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