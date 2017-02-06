童仲彥向妻致歉：將以贖罪心持續問政
台北市議員童仲彥家暴風波持續延燒，年後他首度露面，公開向外界認錯。童仲彥表示，家暴是不可饒恕的錯，對於太太李秀環，不敢談諒解，只盼她今後快樂；對於栽培他的民進黨，將以書面正式提出退黨申請；至於支持他的選民，接下來兩年任期，他將會用贖罪、懺悔的心情，加強選民服務、認真問政。
童仲彥表示，今天開工是認錯、反省的開始，對不起的人太多，對太太李秀環深感抱歉，感謝她過去的付出，今後希望她快樂，是否離婚會尊重太太決定。對於日前發出退出民進黨聲明，至今卻無動作，童仲彥說，因為過年期間無法作業，開工後會以書面正式申請退黨。
外界批評認為，童不只應該退黨，更應辭去議員一職。不過童仲彥說，在這段沉潛反省的日子，有個91歲的阿嬤見到他，說一定要打他一下，希望他認錯改過。另一名鎖店老闆也罵他實在太差勁，這樣做值得嗎。所以他了解，很多人對他有深切的期望，接下來將做個贖罪的志工，一天當兩天用，加強選民服務，持續認真問政。
童仲彥也公開承諾，今後將滴酒不沾，加倍盡議員問政之責，全心全意贖罪、報恩，對於說錯的話及做錯的事，會深刻檢討反省。媒體問及，是否不排除2018以無黨籍身分繼續參選？童說，現在不要談這個，先以贖罪心情一步一腳印做好每天的事。
昨(5日)又傳出邱惠美在餐會上對童告白，直呼「議員是我的天」。童仲彥今說，不再回答關於邱主任的所有事情，對於是否被她欺騙，有沒有可能在一起，童都不願回答。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。