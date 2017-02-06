童仲彥向妻致歉：將以贖罪心持續問政

台北市議員童仲彥(左)與妻子李秀環(右)昔日合影。(童仲彥臉書)

台北市議員童仲彥家暴風波持續延燒，年後他首度露面，公開向外界認錯。童仲彥表示，家暴是不可饒恕的錯，對於太太李秀環，不敢談諒解，只盼她今後快樂；對於栽培他的民進黨，將以書面正式提出退黨申請；至於支持他的選民，接下來兩年任期，他將會用贖罪、懺悔的心情，加強選民服務、認真問政。

童仲彥表示，今天開工是認錯、反省的開始，對不起的人太多，對太太李秀環深感抱歉，感謝她過去的付出，今後希望她快樂，是否離婚會尊重太太決定。對於日前發出退出民進黨聲明，至今卻無動作，童仲彥說，因為過年期間無法作業，開工後會以書面正式申請退黨。

外界批評認為，童不只應該退黨，更應辭去議員一職。不過童仲彥說，在這段沉潛反省的日子，有個91歲的阿嬤見到他，說一定要打他一下，希望他認錯改過。另一名鎖店老闆也罵他實在太差勁，這樣做值得嗎。所以他了解，很多人對他有深切的期望，接下來將做個贖罪的志工，一天當兩天用，加強選民服務，持續認真問政。

童仲彥也公開承諾，今後將滴酒不沾，加倍盡議員問政之責，全心全意贖罪、報恩，對於說錯的話及做錯的事，會深刻檢討反省。媒體問及，是否不排除2018以無黨籍身分繼續參選？童說，現在不要談這個，先以贖罪心情一步一腳印做好每天的事。

昨(5日)又傳出邱惠美在餐會上對童告白，直呼「議員是我的天」。童仲彥今說，不再回答關於邱主任的所有事情，對於是否被她欺騙，有沒有可能在一起，童都不願回答。

(中時)