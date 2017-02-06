高教機國造正式啟動 空軍明與中科院簽約
國防部明天將在台中的中科院航空研究所進行「新式高教機委製協議書暨合作備忘錄簽署啟動典禮」，將生產66架超音速高級教練機，預計2019年可出廠首架原型機，並在2020年進行首飛。
由空軍委託中科院研發高教機的合約，可望邀請蔡英文總統出席見証。
據透露，我高教機今年規畫的研發重點是完 成所有藍圖設計並出圖，以及零組件採購製造。據了解，漢翔公司為此將招兵買馬，總共投入約3百餘人進行高 教機的設計與藍圖工作。
軍方已訂出2019年9月原型機出廠的時間表，據熟悉高教機案規畫的官員說，畫好高教機的設計藍圖，約需70萬多小時工時，必須畫出1萬多張的圖，每張藍圖，就如飛機零件的一張身分證 。
國防部編列686億餘元預算啟動高教機「國機國造」政策，自今年起執行至2028年，共生產66架新一代超音速高教機，每架高教機單價約7億3千多萬元。今年預算編列5億元，立法院凍結1億元。新型高教機將採用漢翔公司的「藍鵲」設計構型。
據透露，空軍與中科院在完成委製協議書的簽署後，漢翔將會各製作一架的應力機、靜力機、耐久機模型，進行相關數據的測試，另外還會製作一架金屬實體模型機，提供裝配人員實際了解相關線路及設備的架設。由於空軍已要求新一代高教機要具有「超音速」的能力，因此，漢翔也將製作一10：1的金屬模型，並送到國外進行高速風洞測試；而漢翔高層透露，新一代高教機的許多測試項目，漢翔公司均已著手進行中。
(中時)
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