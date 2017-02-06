高鳴生前罹5癌症 相約小13歲妻子海葬
資深閩南語演員高鳴（本名劉明哲）曾演出《臺灣廖添丁》、《西螺七劍》、《鋤頭博士》等戲劇，近年則演出本土劇《真情滿天下》、《家和萬事興》，以及電影《陣頭》，不過高鳴今(6日)早被發現在住家上吊身亡，享壽83歲。
高鳴生前曾曝罹患5種癌症，2014年與小13歲的妻子于真錄節目《命運好好玩》，當時80歲的高鳴遭膀胱、腎、淋巴、直腸及攝護腺5種癌症纏身，夫妻倆面對生死觀態度坦然，高鳴還與妻子相約要一起海葬，兩人還說連牌位都不用了「年輕人不掃墓了，有牌位沒人拜更慘，不如不要。」
儘管高鳴和于真年紀相差13歲，夫妻倆結婚53年來感情甜蜜、鶼鰈情深，高鳴更是對老婆疼愛有佳，家裡大小事他全都包辦，于真只要做菜就好，高鳴還曾感慨對老婆說「如果妳回家發現燈沒開，那就是我不在了」，如今高鳴驟逝，死訊震驚外界。
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(中時電子報)
關鍵字：高鳴
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